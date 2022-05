Besuch bei Rheinbergs Dienstleistungsbetrieb : Schüler lernen Mülltrennung

Rheinberg Eine Arbeitsgruppe des Offenen Ganztags der katholischen Grundschule St. Peter in Rheinberg befasst sich mit den Themen Müllentsorgung und Nachhaltigkeit. Jetzt stand ein Besuch des Dienstleistungsbetriebs auf dem Stundenplan.

Was ist eigentlich Müll? Und was passiert damit? Der Offene Ganztag der Katholischen Grundschule St. Peter in Rheinberg in Trägerschaft des Caritasverbands Moers-Xanten hat dies zum Thema gemacht. Die Betreuerinnen bringen den Jungen und Mädchen zahlreiche Aspekte der Müllentsorgung und -vermeidung in einer Arbeitsgemeinschaft nahe. 16 Wochen lang dreht sich zwischen Oster- und Sommerferien alles um die Dinge, die meistens in die verschiedenen Mülltonnen und dann in den Ofen der Müllverbrennungsanlage von Asdonkshof in Kamp-Lintfort wandern.