Dritte Niederlage in Serie : Nettetal fehlt gegen St. Tönis das Spielglück

Knapp geschlagen: Union Nettetal musste sich im Heimspiel gegen den SC St. Tönis mit 0:1 geschlagen geben. Das Tor des Tages fiel in der 68. Minute. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Im Derby gegen den SC St. Tönis verliert der SC Union Nettetal zu Hause mit 0:1. Dabei hatte auch die Mannschaft von Trainer Andreas Schwan genügend gute Torchancen, aber kein Erfolg. Für Union ist es die dritte Pleite in Serie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Der SC Union Nettetal bleibt auch im Derby gegen SC St. Tönis ohne Punktgewinn und kassiert die dritte Pflichtspielniederlage in Serie. In der Tabelle rutscht Union auf Platz zehn ab. Spielerisch waren beide Teams auf Augenhöhe – am Ende war St. Tönis jedoch das glücklichere Team und siegte mit 1:0. „Wir haben heute glücklich gewonnen. Wer heute das erste Tor schießt, hatte die große Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen“, lautete das Fazit von Gästetrainer Alexander Thamm.

Chancen waren im ersten Durchgang zunächst Mangelware. Das lag aber auch an der Tatsache, dass beide Mannschaften in der Defensive zunächst nichts zuließen und stabil standen. Das erste Ausrufezeichen der Nettetaler setzte kurz nach dem Seitenwechsel der eingewechselte Morten Heffungs, der nach einem hohen Ball von der linken Seite aus kurzer Distanz an Schlussmann Joshua Claringbold scheiterte (48. Minute). In der 56. Minute sah Daud Gergery, dass Torwart Maximilian Möhker etwas zu weit vor dem eigenen Tor stand und versuchte es aus der Entfernung – doch Möhker fischte dem Ball noch aus dem Torwinkel.

Info 150 Zuschauer beim Derby gegen St. Tönis Aufstellung Möhker – Lekaj, Zitzen (82.Götte), Schellhammer, Hartmann – Istrefi (63. Rommel), Erat (46. Heffungs), Coenen (82. Ahmadi), Winkes, Keppeler (57. Pöhler) – Yavuz Tore 0:1 Lukas Stiels (68.) Zuschauer 150

Ein Abpraller sorgte dann für das einzige Tor an diesem Sonntagnachmittag: Lukas Stiels kam in der 68. Minute aus 18 Metern frei zum Schuss und hämmerte den Ball mittig an die Unterkante der Latte, von wo das Spielgerät schließlich ins Tor sprang – das 1:0 für St. Tönis. Die Nettetaler hatten in der Folge durchaus die Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen, scheiterten jedoch. Unter anderem bekam Marc Rommel nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung die Kugel in aussichtsreicher Position zugespielt, entschied sich jedoch dafür, den Ball noch einmal anzunehmen, anstatt es direkt zu probieren – sein Schuss wurde geblockt. Auch Ahmetilhan Yavuz hatte einige gute Möglichkeiten, die ungenutzt blieben.

„Wir haben bis zum Schluss versucht, hier den Treffer zu machen. Das Spielglück war heute aber nicht auf unserer Seite. Wenn der Ball von Morten reingeht, wird das bei dem Wetter ein anderes Spiel. Wir haben von außen versucht, noch einmal Impulse reinzubringen und frische Leute nachzuschieben. Am Ende ist uns der Lucky Punch aber nicht gelungen. Ich kann meiner Mannschaft auf keinen Fall den Vorwurf machen, dass sie nicht wollten. St. Tönis hatte eine gewisse Qualität. Heute hat die glücklichere Mannschaft gewonnen“, sagte SCU-Coach Andreas Schwan.