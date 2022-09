Landesligist zieht U19-Akteure hoch : Deshalb füllt der 1. FC Mönchengladbach den Kader mit Jugendspielern auf

Fussball-Landesliga Der 1. FC Mönchengladbach hat am Samstag bei der SG Unterrath ein schweres Auswärtsspiel in der Landesliga vor der Brust. Wieso Coach André Dammer für die Partie einige junge Akteure aus der U19 mit nach Düsseldorf nehmen wird.

Der 1. FC Mönchengladbachsteht am zweiten Spieltag der Landesliga vor einer Herkulesaufgabe – zumindest auf dem Papier. Zu Gast sind die Westender am Samstag um 17 Uhr bei der SG Unterrath, die bei genauer Betrachtung des Kaders kein normaler Landesligist ist. Nachdem die Elf von Trainer Muhammet Isiktas in der vergangenen Saison dem Abstieg in die Bezirksliga nur knapp entgangen war und den Klassenerhalt erst in der Relegation schaffte, haben die Unterrather bei der Kaderzusammenstellung kräftig aufgerüstet.