Fußball-Oberliga : Sonsbeck verdient sich ersten „Dreier“

Torjubel à la Jamie van de Loo: Der Offensivspieler erzielte bereits in der siebten Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Erfolg. Foto: Jakob Klos

Sonsbeck Der Aufsteiger hat den ersten Saisonsieg bejubelt. Schwarz-Weiß Essen wurde auf heimischem Rasen mit 1:0 bezwungen. Jamie van de Loo gelang der einzige Treffer der Partie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andre Egink

Im sechsten Anlauf haben die Fußballer des SV Sonsbeck den ersten „Dreier“ in der Oberliga eingefahren. Mit 1:0 (1:0) siegte die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing gegen Schwarz-Weiß Essen im Willy-Lemkens-Sportpark durch einen Treffer von Jamie van de Loo.

Der SVS-Coach, der von 2008 bis 2011 selbst für den Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet auflief, musste seine Elf aus der Vorwoche auf zwei Positionen verändern. Für Spielmacher Jannis Pütz rückte Max Werner in die Startelf, und für Luca Janßen begann Denis Massold. Pütz und Janßen fielen jeweils mit einer Zerrung aus. Nicht zur Verfügung stand zudem Max Schneider, der eine Kapselverletzung im Fuß erlitt.

Info Jamie van de Loo trifft in der siebten Minute Es spielten Weichelt; Lu, Elspaß, Schoofs, Leurs, Werner (90. Andich Abdeslam), Terfloth, Maas (86. Aydin), Keisers, Massold (61. Nonaka), van de Loo (79. Fuchs). Tor 1:0 van de Loo (7.). Zuschauer 300.

Wie schon bei der Derbypleite in Homberg erwischten die Rot-Weißen bei sommerlichen Temperaturen einen guten Start mit einer frühen Führung. Jamie van de Loo brachte seine Farben mit einem sehenswerten Schlenzer aus knapp 25 Metern in der siebten Minute in Front. Bedient wurde Sonsbecks Nummer 9 von Sturmpartner Klaus Keisers. Das Tor gab den Hausherren Selbstvertrauen, und die Defensivarbeit stimmte. In der 22. Minute knallten Philipp Elspaß und der gebürtige Xantener Prince Kimbakidia, der für Essen auf dem Rasen stand, unglücklich zusammen. Nach einer kurzen Behandlung konnten beide vorerst weiterspielen. Aber nur zwölf Zeigerumdrehungen später ging es für Kimbakidila nicht weiter. Er musste ins Krankenhaus, wo sich später herausstellte, dass er sich einen Nasenbeinbruch zugezogen hat.

Zuvor musste der 24-jährige Unglücksrabe noch mit ansehen, wie van de Loo fast das 2:0 erzielte. Sein Heber landete aber am linken Außenpfosten. In der 33. Minute kamen die Gäste das erste Mal gefährlich vor das Sonsbecker Tor. Noel Futkeu scheiterte aber an SVS-Keeper Tim Weichelt. Die Essener wurden zum Ende des ersten Durchgangs aktiver, jedoch standen die Rot-Weißen gut sortiert. SW-Trainer Damian Apfeld war die Unzufriedenheit beim Gang in die Kabine förmlich anzusehen.

Nach einer lautstarken Pausenansprache und einem weiteren Wechsel suchten die Gäste ihr Heil in der Offensive. Sonsbeck zog sich weiter zurück und spielte über Konter gefährlich nach vorne. Nachdem der eingewechselte Essener Marcello Romano am Außennetz gescheitert war (58.), vergab Keisers nur zwei Minuten später auf der anderen Seite die große Möglichkeit, die Führung auszubauen. Nach schönem Pass von Werner schob Keisers den Ball nur haarscharf am rechten Torpfosten vorbei.

In der 61. Minute gab Neuzugang Nozomu Nonaka sein Debüt im Sonsbecker Trikot. Er kam für Massold in die Partie. Keisers (67.), Robin Schoofs (68.) und Luca Terfloth (90.+2.) hatten noch weitere Chancen. Trotz Offensivpower der Gäste ließen die Rot-Weißen bis auf einen Freistoßversuch von Bünyamin Sahin nichts mehr zu und verdienten sich den ersten Saisonsieg – auch wenn die Partie am Ende nichts für schwache Nerven war. „Wir haben heute gegen einen sehr starken Gegner nicht unverdient gewonnen. Ein großes Lob an meine Jungs, die an sich geglaubt haben“, meinte Losing, der sich aber ein zweites Tor und somit mehr Sicherheit im Spiel gewünscht hätte.