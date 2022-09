RSV fügt Absteiger fünfte Pleite zu : Fünf-Tore-„Spö“ überrollt den SC Hardt

Olaf vom Ende, Coach beim SC Hardt Foto: Fupa

Fußball-Kreisliga Der Rheydter SV verstärkt die Sorgen beim SC Hardt. Mit 5:0 gewinnt der „Spö“ gegen den Absteiger aus der Bezirksliga, der damit ohne Punkte auf dem letzten Platz der Kreisliga bleibt. SC-Coach Olaf vom Ende ordnet die Situation aber realistisch ein.

Die Abwärtsspirale des SC Hardt geht unaufhörlich weiter – der Bezirksliga-Absteiger kassierte am Freitagabend beim Rheydter SV bereits die fünfte Pleite im fünften Kreisligaspiel. Fünf Tore schenkte der „Spö“ dem SC ein. Beide Mannschaften hatten im Sommer eine komplette Runderneuerung erhalten. Während die gastgebenden Rheydter neue Spieler und das Trainerteam aus anderen Vereinen holten, rückte bei den Grün-Weißen nach dem Abstieg die zweite Mannschaft auf die Position der internen Nummer eins auf – die Dritte wurde demnach zur Reserve. Erwähnenswert ist in diesem Zuge, dass Hardts letztjährige zweite Mannschaft erst am letzten Spieltag die Rettung in der Kreisliga B gelang und nun die Vereinsfarben sogar eine Etage höher vertritt – mit bisher mäßigem Erfolg.

Dabei verbuchte der Außenseiter am Freitagabend in der achten Minute die erste zwingende Chance der Partie für sich, als sich der junge Neuzugang Zahran Maki geschickt gegen gleich drei Verteidiger samt Torwart Stevica Blazeski durchsetzte, den Ball aber neben das Gehäuse schob. Überhaupt war Maki in der ersten Hälfte der auffälligste Spieler aufseiten Hardts und blieb durch seine Schnelligkeit und die gut angesetzten Eins-gegen-Eins-Situationen ein steter Unruheherd für den RSV. Doch die Führung fiel dann auf der Gegenseite durch Rheydts Neuzugang Pascal Schmitz, der mit links flach ins kurze Eck traf (21.). Bis zum Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Kevin Jansen konnte sich Hardt-Torwart Andre Schiffer mehrfach auszeichnen. So verhinderte er weitere Hardter Gegentore mit Paraden gegen die Schussversuche von Durukan Celik (23.), Pascal Schmitz (37.) und Yavuz Ok (39.)