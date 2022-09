TV Korschenbroich muss sich in der Regionalliga direkt beweisen : Auftakt gegen die Angstgegner der vergangenen Saison

In der vergangenen Regionalliga-Saison verlor TV Korschenbroich beide Spiele gegen Interaktiv Ratingen. In diesem Jahr möchte es Neu-Coach Gilbert Lansen mit seinem jungen Team direkt zum Start besser machen. Foto: Achim Blazy (abz)

Handball-Regionalliga Für den TV Korschenbroich startet am Freitagabend in der heimischen Waldsporthalle die neue Regionalliga-Saison. An den ersten beiden Spieltagen trifft das Team von Neu-Coach Gilbert Lansen auf die Vereine, gegen die der TVK in der abgelaufenen Saison keinen einzigen Punkt einfahren konnte. Lansen sieht seine junge Mannschaft aber gut gerüstet für den Start.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alyssa Pannwitz

Über einen langen Zeitraum mischte der TV Korschenbroich im Kampf um den Aufstieg in die Dritte Liga mit. Am Ende sprang nach tollen Vorstellungen ein solider dritter Tabellenplatz in der Regionalliga heraus. Nach der Saison stellte Trainer Dirk Wolf dann planmäßig sein Amt zur Verfügung, was er dem Verein frühzeitig mitteilte und so konnte der TVK Anfang des Jahres bereits Gilbert Lansen, der bis zu diesem Zeitpunkt noch beim Liga-Konkurrenten in Neuss trainierte, als neuen Mann auf der Kommandobrücke vorstellen.

Neu-Coach Gilbert Lansen und sein Team. Foto: Michael Jäger

Kommen und Gehen

Das Gesicht der Mannschaft hat sich schon stark verändert. Mit Oliver Brakelmann (OSC Rheinhausen) Henrik Ingenpass, Til Klause (beide Neusser HV), Max Eugler (Bayer Dormagen II) und Torhüter Mika Schoolmeesters (Bevo HC Panningen, niederländische Ehrendivision) wurden den Fans bei den Testspielen in der Waldsporthalle gleich fünf neue Spieler präsentiert. Dagegen haben Justin Kauwetter, Dustin Franz (beide Neusser HV) Sascha Wistuba, Philipp Schneider (beide Karriere beendet) und Torhüter Max Jäger (begibt sich im September auf Weltreise) den Verein verlassen.

So lief die Vorbereitung

„Wir hatten eine gute Vorbereitung mit wirklich tollen Leistungen in den Testspielen“, lobt Lansen das Engagement seiner Mannschaft. „Unsere neuen Spieler waren schnell integriert, auch dank eines Teamevents direkt am ersten Wochenende der Vorbereitung. Außerdem war bei der Mannschaft von Woche zu Woche eine Leistungssteigerung zu erkennen. Die Deckung funktioniert im Zusammenspiel mit den beiden Torhütern schon mehr als ordentlich. Sehr zufrieden bin auch mit dem Tempospiel, wobei das Zusammenspiel immer besser wurde. Es war bereits sehr erfolgreich, was auch die vielen Treffer in den Testspielen belegen. Eigentlich hätte es kaum besser laufen können, auch wenn man als Trainer immer wieder Dinge zu beanstanden hat“, so Lansen.

Stärken und Schwächen

„Ein ganz wichtiger Aspekt wird unser toller Teamgeist werden“, glaubt der neuer TVK-Trainer. „Aber auch im Tempospiel sind wir sehr gut aufgestellt. Nachteilig ist natürlich, dass wir mit den vielen neuen Spielern nach acht Wochen noch nicht eingespielt sein können. Wir haben noch an einigen Sachen zu arbeiten, insbesondere das Rückzugsverhalten gefällt mir noch nicht.“ Lansen sehe in der Mannschaft aber ein enormes Potenzial und hofft, dass sie dies so schnell wir möglich auf das Parkett bringen kann.

Lesen Sie auch Handball, Regionalliga : Oelze will den Aufstieg in Liga drei