Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen siegt bei der Heimpremiere

Der VfR Warbeyen, hier Anna Schneider (rechts), hatte die Begegnung von Beginn an sicher im Griff. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Die Mannschaft überzeugt beim 4:0-Erfolg gegen Vorwärts Spoho Köln. Julia Hülsken und Jolina Opladen erzielen jeweils zwei Treffer für den VfR.

Gelungene Heimpremiere für den VfR Warbeyen: Beim ersten Auftritt der Saison vor eigenem Publikum behauptete sich die Mannschaft am Sonntag in der Fußball-Regionalliga der Frauen gegen Vorwärts Spoho Köln mit 4:0 (2:0). VfR-Trainer Sandro Scuderi sprach nach dem Abpfiff von einem „rundum gelungenen Tag“. Man habe von Anfang gezeigt, dass man gewillt sei, Ball und Gegner laufen zu lassen, so der Warbeyener Übungsleiter.

Seine Schützlinge übernahmen von Anfang an das Kommando. Nach einer kurzen Schrecksekunde – Torhüterin Eva Brouwer war unter Bedrängnis der Ball versprungen – kam der Gastgeber durch Sophie Schneider in der 15. Minute zur ersten eigenen Torchance. Es sollten noch einige folgen. Die Gäste aus Köln schafften es hingegen nur selten, sich spielerisch aus der eigenen Hälfte zu befreien – geschweige denn, in die Nähe des gegnerischen Strafraums zu kommen.

In der 21. Minute schlug der VfR Warbeyen das erste Mal zu. Jule Dallmann, die als Aktivposten an praktisch jeder Offensivaktion beteiligt war, brach auf der linken Seite durch und passte auf die eingelaufene Julia Hülsken im Rückraum, die das 1:0 markierte. Kurz vor der Pause erhöhte Jolina Opladen (44.). Die 23-Jährige tauchte frei vor dem Kölner Tor auf, legte den Ball an Keeperin Katharina Hackmann vorbei und schob überlegt ein. Erneut hatte Jule Dallmann die Vorarbeit geleistet.

Das 3:0 in der 71. Minute war eine Koproduktion der beiden Torschützinnen aus dem ersten Durchgang: Flanke Opladen, Tor Hülsken. Acht Minuten später schnürte auch Jolina Opladen einen Doppelpack, als sie mit einem platzierten Schuss den 4:0-Endstand markierte. In der Schlussphase wurde der VfR noch einmal ein wenig unkonzentriert. So kam Spoho Köln in der Nachspielzeit zur einzigen Chance der Partie. Torhüterin Eva Brouwer war jedoch zur Stelle.

„In den letzten 15 Minuten wurden wir noch einmal ein bisschen hektisch, aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau“, sagte Scuderi. „Insgesamt haben wir eine tolle Leistung abgeliefert. Wir hatten schöne Varianten und Ballstafetten in unserem Spiel, haben die kurzen Wege gesucht. Das Ergebnis geht völlig in Ordnung.“ Einzig die Chancenverwertung sei ausbaufähig, so der Coach: „Unser Spiel nach vorne ist nicht immer ganz zielstrebig. Wir lassen zum Teil noch zu viel liegen.“