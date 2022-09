1:0 bei Union Nettetal : Lukas Stiels lässt den SC St. Tönis jubeln

Freude pur bei Lukas Stiels, der mit seinem Treffer das Derby entschied und nun die interne Torschützenliste anführt. Foto: van der Velden/Heiko van der Velden

Nettetal Der Defensivspezialist beschert dem Fußball-Oberligisten mit seinem dritten Saisontreffer einen 1:0-Sieg bei Union Nettetal. In einem engen Derby ging der Gästesieg aufgrund der Mehrzahl an Chancen aber in Ordnung.

Von Uwe Worringer

Wer nur in der Erwartung gekommen war, einen fußballerischen Leckerbissen zu sehen, ging gestern sicher enttäuscht nach Hause. Denn das Derby zwischen Union Nettetal und dem SC St. Tönis war über weite Strecken ein zähes Ringen um den Erfolg, das nur wenige spielerische Highlights bot. Dem Gegner die Stärken nehmen und auf den entscheidenden Fehler warten – diese Rechnung ging am Ende für die von Alexander Thmann trainierten Gäste auf. Denn sie gewannen durch den Golden Treffer von Lukas Stiels mit 1:0 (0:0).

Unterm Strich verzeichnete der SC in einer an Chancen armen Partie über die gesamte Spielzeit gesehen ein Chancenplus. Allein aus diesem Grund ging der Sieg am Ende auch völlig in Ordnung. „Beide Mannschaften haben in der ersten Halbzeit gut verteidigt“, meinte Thamm nach der Partie, „und in der zweiten Halbzeit ging es nur darum zu punchen. Wie so oft in der Oberliga. Und es war klar: wer das erste Tor schießt, gewinnt auch dieses Spiel.“

so spielten sie Marc Knops erstmals in der Startelf St. Tönis: Claringbold - Stiels (90. Alexiou), Withofs, Marc Knops, Baum - Krajac, Dohmen - Espositio (63. Appiah), Gergery (85. Said) - Mario Knops (75. König), Möllering (63. Galic). Tor: 0:1 (68.) Stiels. Zuschauer: 150

Am nächsten Wochenende hat die Thamm-Elf spielfrei und kann den Akku wieder aufladen, bis am 17. September auf der Jahn-Sportanalage das mit Spannung erwartete Duell mit dem KFC Uerdingen steigt. Mit Blick darauf, war der gestrige Sieg für den SC-Trainer besonders wichtig: „Du gehst da in eine leere Woche, nimmst aber die gute Stimmung durch den Sieg mit.“

Gegenüber dem 1:1 gegen Baumberg nahm Thamm gleich vier Wechsel in der Startelf vor. Ein weiterer Beleg dafür, dass der 39-Jährige einerseits auf den jeweiligen Gegner reagiert, aber auch Taten folgen lässt, wenn es darum geht, nicht nur auf die gute Breite im Kader hinzuweisen, sondern den Spielern durch Einsätze auch das Vertrauen schenken. Aktuellstes Beispiel war Marc Knops. „Er hatte noch keine einzige Minute gespielt. Und ich sage ihm schon seit acht Wochen, dass er gut trainiert.“ Der Youngster fügte sich nahtlos in einen kompakten Auftritt ein, der den Grenzlern bis zur Pause keine einzige klare Torchance ermöglichte. Vorne presste der SC situativ und ab und an machten sich unter Druck Wackler in der Union-Abwehr bemerkbar. Was fehlte, war etwas mehr Glück im Abschluss. Ein Kopfball von Stiels (12.) und eine Direktabnahme von Konstantin Möllering (19.) gingen über den Kasten. Eine aufs lange Eck gezogene Ecke von Dominik Dohmen entschärfte Union-Keeper Maximilian Möhker (42.).