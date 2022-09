Torreiches Remis in der Bezirksliga : SC Waldniel verspielt gegen Wickrath Drei-Tore-Führung

Fußball-Bezirksliga Ein 3:0 und später ein 4:1 reichen dem SC Waldniel nicht zum Sieg gegen TuS Wickrath. Ein Solo sowie ein kurioses Tor per Pike retten dem Aufsteiger spät den Punktgewinn in einem unterhaltsamen Spiel.

Von der ersten Sekunde an übernahm der Gastgeber das Kommando über das Spielgerät. Doch die erste Chance gebührte den Gästen aus Wickrath, deren Tor wegen einer Abseitsstellung aber nicht anerkannt wurde (13.). Anders als in der 16. Minute auf der Gegenseite: Moritz Virkus verlor im Aufbauspiel den Ball an Rico Tornette, der vom Strafraumeck ansatzlos abzog und Wickraths Torhüter Juel Lescher dem Ball nur noch hinterherschauen konnte – das 1:0 für Waldniel. Und der SC legte noch vor dem Halbzeitpfiff mit einem Doppelpack von Melih Karakas (30./45.+1) nach und ging mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Pause.