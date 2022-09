Aufgeladene Akkus nach spielfreier Woche : Union geht frisch erholt ins Derby gegen St. Tönis

Der SC Union Nettetal durfte am vergangenen, spielfreien Wochenende seine Kräfte schonen. Nun treffen Amir Ahmadi, Tugrul Erat und Justin Coenen (v.l.) im Derby auf den SC St. Tönis. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Oberliga Nach gutem Saisonstart kassierte der SC Union Nettetal in Liga und Pokal zwei Rückschläge, durfte aber am vergangenen spielfreien Wochenende seine Kräfte schonen. Mit vollen Akkus empfängt die Schwan-Elf nun SC St. Tönis zum Derby.

Am Sonntag steht in der Oberliga Niederrhein für den SC Union Nettetal nicht nur ein Derby gegen den SC St. Tönis an, es ist gleichzeitig auch ein Duell zweier Tabellennachbarn, die ähnlich gut in die Saison gestartet sind. Während St. Tönis nach fünf Spielen acht Punkte auf der Habenseite hat, sind es bei Nettetal nach vier Spielen sieben Zähler.

St. Tönis dürfte auf Nettetal in dieser Saison ein besonderes Auge gelegt haben. Die Elf von Trainer Andreas Schwan spielt nämlich immer genau gegen die Mannschaften, die St. Tönis eine Woche später vor der Brust hat. Zuletzt holten die Teams von Alexander Thamm gegen die Sportfreunde Baumberg ein 1:1-Unentschieden, bei denen die Nettetaler vor zwei Wochen noch mit 1:4 die erste Saisonniederlage einstecken mussten. „In Baumberg waren wir nur die ersten 30 Minuten gut und haben hinterher verdient verloren“, so Trainer Andreas Schwan.

In der Vorwoche waren die Seenstädter spielfrei. „Das spielfreie Wochenende tat uns gut, um nach der Belastung von zwei englischen Wochen in Folge etwas durchzuschnaufen und zu regenerieren. Die Pause kam genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagt Schwan, dessen Mannschaft mit vollen Akkus und einer großen Motivation dem Derby entgegenfiebert.

Die Zuschauer, die sich am Sonntag im Stadion auf der Christian-Roetzel-Kampfbahn einfinden, dürften im Kader der St. Töniser einige bekannte Gesichter vorfinden. Neben Luca Esposito (22), Lukas Stiels (24), Kapitän Dominik Dohmen (30), Brian Dollen (25) und Pascal Regnery (26) tragen aktuell gleich fünf ehemalige Nettetaler mittlerweile das Trikot der St. Töniser.

„Wir sind heiß auf das Derby gegen St. Tönis und wollen unsere gute Ausgangsposition generell mit sieben Punkten aus vier Spielen, aber auch mit zwei Heimsiegen aus zwei Heimspielen, weiter aufrechterhalten“, gab Schwan das Ziel für Sonntag vor. Mit einem Heimsieg würde man in der Tabelle nicht nur an St. Tönis vorbeiziehen, sondern könnte auch weitere Plätze gutmachen.

Einfach dürfte die Aufgabe allerdings nicht werden. Rein statistisch gesehen, liegt Nettetals Gegner sogar leicht im Vorteil. Noch nie gewann der SCU nämlich ein Heimspiel gegen St. Tönis. Allerdings ging das letzte Spiel mit 4:1 in St. Tönis am Ende ganz klar an Nettetal. „St. Tönis ist eine starke Mannschaft, die mit acht Punkten einen guten Saisonstart hingelegt hat“, weiß Schwan um die schwere der Aufgabe.

Nach dem Trainerwechsel im Sommer, sind auch zahlreiche Spieler neu im Kader der St. Töniser: Daud Gergery (25), der für den 1. FC Mönchengladbach in der Saison 2014/15 in der A-Junioren-Bundesliga auflief, hat mit seinen weiteren Stationen beim 1. FC Monheim, 1. FC Bocholt und SC West bereits zahlreiche Oberligaspiele auf seinem Konto. „Es ist qualitativ eine gute Mannschaft, die nach dem Saisonstart zurecht dort steht. Es wird auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe“, ist sich auch Andreas Schwan sicher.

Personell stehen die Vorzeichen gut für dieses Spiel. Lediglich Leon Falter, der sich nach seiner Adduktorenverletzung noch im Aufbau befindet und Florian Heise, der aufgrund seines Mittelfußbruchs aus der Vorsaison noch nicht im Kader ist, stehen am Sonntag nicht zur Verfügung. Ansonsten kann Schwan aus dem Vollen schöpfen.

Zudem ist der Verein kurz vor Ende der Transferperiode noch einmal tätig geworden. Mit Markus Keppeler kehrt ein ehemaliger SCU-Akteur zurück an alte Wirkungsstätte. Zuvor verpflichteten die Nettetaler bereits Ex-Profi Tugrul Erat, mit dem Keppeler in der Jugend zusammen in Nettetal spielte. Später zog es beide gemeinsam in die Nachwuchsabteilung von Fortuna Düsseldorf.

Markus Keppeler, hier noch im Triko des ASV Süchteln. Foto: FuPa

„Der Kontakt zu Keppi ist nie abgerissen. Er passt menschlich super ins Team, wohnt in Nettetal und ist privat mit einigen Spielern befreundet. Er wollte sich unbedingt nochmal der Herausforderung in der Oberliga stellen. Er bietet uns in der Offensive weitere Optionen“, sagt Trainer Andreas Schwan. Keppeler ist nun im Kader, neben Trainer Andreas Schwan und Co-Trainer Lutz Krienen, der einzig verbliebene Oberliga-Aufstiegsheld aus der Saison 2017/18.