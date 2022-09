Fußball-Regionalliga : Der SV Straelen ist ein Abstiegskandidat

Der Wuppertaler Torhüter Sebastian Patzler war in der ersten Hälfte einige Male gefordert. In dieser Szene klärt er vor Serhat Koruk. Foto: Heinz Spütz

Straelen Schlusslicht SV Straelen verliert 1:2 beim Wuppertaler SV und kassiert damit im siebten Spiel die siebte Niederlage. In den folgenden Spielen gegen RW Ahlen und Wattenscheid 09 soll und muss die Wende her.

Der SV Straelen torkelt weiter dem Abgrund entgegen. Mittlerweile ist die Frage berechtigt, ob der aktuelle Kader in der Fußball-Regionalliga konkurrenzfähig ist. Das 1:2 (1:1) beim Wuppertaler SV bedeutete am siebten Spieltag Niederlage Nummer sieben.

Wie schon gegen den Tabellenführer Preußen Münster schickten Wolze und sein Assistent Adli Lachheb die Mannschaft in einer 3-5-2-Formation auf den Platz. Das Trainer-Duo musste kurzfristig eine Umstellung vornehmen. In der Abwehrkette hatte eigentlich Heni Ben Salah den Platz von Jannik Stevens einnehmen sollen, der wegen einer Mittelohrentzündung passen musste. Doch der 19-Jährige verletzte sich beim Aufwärmen, so dass Hassine Refai, Neuzugang vom Oberligisten Schwarz-Weiß Essen, sein Debüt in der Regionalliga feierte. Marco Cirillo spielte von Beginn an für Leonel Brodersen-Salvador auf der rechten Außenbahn.