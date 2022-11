Viele Athleten der Region dabei Kleine Ziele für die Deutsche Crossmeisterschaft

Am Wochenende finden in Löningen die Deutschen Meisterschaften im Crosslauf statt – die Kleinstadt im Oldenburger Münsterland ist dann bereits zum vierten Mal nach 2011, 2014 und 2017 Ausrichter. Das bringt Erinnerungen an die Deutsche Crosslaufmeisterschaft vor rund 20 Jahren auf den Süchtelner Höhen hervor – einst ein Eldorado für Crossläufer, wo bis vor sieben Jahren noch regelmäßig Läufe stattfanden. Bei der Meisterschaft in Süchteln gewann damals die aus Mönchengladbach kommende Marathon-Olympiateilnehmerin Sonja Oberem für Bayer Leverkusen auf der Frauen-Langstrecke. So hoch sind die Erwartungen in Löningen dieses Mal nicht für die Athleten aus der Region.