Kolumne Die WM aus Amateursicht Was ein Trainer aus dem Spiel der Japaner lernen kann

Der Spruch „Mentalität schlägt Qualität“ klingt immer etwas plakativ, aber Saudi-Arabien hat immer an sich geglaubt und ist gierig geblieben. Außerdem sieht man an den hohen Siegen von Spanien und England, was eine Topmannschaft braucht: eine brutal gute Offensive mit hoher Qualität im letzten Spieldrittel und eine stabile Defensive. Ich bin gespannt, ob das in der zweiten Runde der Gruppenphase auch so bleibt.