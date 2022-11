Wie der GHTC seinen Hockey-Nachwuchs ausbildet Vom Platzpirat zum Bundesligaspieler

Eine abgestimmte Spielidee im Verein hält auch Coach Jan Klatt ab der U16 für hilfreich. Ohnehin sind die Wege zwischen den einzelnen Mannschaften beim GHTC kurz. Bei den sieben Trainingseinheiten in der Woche dürfen die Jugendspieler regelmäßig mitwirken. „Drei bis vier Spieler, die am Dienstag mittrainieren, sind in der kommenden Woche dann am Mittwoch dabei“, sagt Klatt. „Dadurch haben wir eine gute Mischung, da es nicht immer die gleiche Trainingsgruppe gibt.“ Die enge Verknüpfung zwischen der U16, U18 sowie der zweiten und ersten Mannschaft formulierte Klatt zu Saisonbeginn auch in der Teambesprechung: „Vier Ligen, vier Ziele, ein Team.“ In der Halle gehen U18 und U16 in der jeweils höchsten Jugend-Spielklasse an den Start und wollen dort einen Platz in den top vier belegen.