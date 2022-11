Naturschutz in Radevormwald Seltenes „Tier des Jahres“ schläft auch in Rade

Die Radevormwalder können sich auf das Vorkommen des scheuen Nagers durchaus etwas einbilden, denn der Gartenschläfer wird auf der Roten Liste als „stark gefährdet“ geführt. Dabei ist er eigentlich ein genügsamer Zeitgenosse, der mit unterschiedlicher Nahrung zurecht kommt, er hält sich an Beeren ebenso wie an Insekten, Spinnen oder kleine Wirbeltieren. Wie sein Name schon verrät, taucht der Gartenschläfer auch in der Nähe menschlicher Behausungen auf, meist hat er sein Versteck aber in Wäldern. Aktiv wird er meist erst mit Einbruch der Dunkelheit. Wer das scheue Tier nicht zu Gesicht bekommt, hat allerdings gute Chancen ihn zu hören: Der kleine Nager macht in Sommernächten mit seinen lauten Rufen auf sich aufmerksam.