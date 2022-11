Das bringt die Oberliga am Wochenende Derby in Lobberich, Spitzenspiel für Borussia

Samstagabend steht das Nachbarschaftsduell zwischen dem TV Geistenbeck und dem TV Lobberich in der Oberliga auf dem Programm. Dabei treffen zwei Tabellennachbarn (Rang sechs und fünf) aufeinander, die eine identische Punktzahl aufweisen und nur durch die Tordifferenz getrennt sind – wobei Lobberich die Nase mit zwei Toren knapp vorne hat. „Die beiden Spiele letzten Saison waren bereits sehr eng und Samstag wird es wohl nicht anders sein“, sagt der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur. „Wir wollen unsere kleine Serie ausbauen und den Heimvorteil nutzen. Hauptziel für uns muss es sein, dass starke Umschaltspiel der Lobbericher zu unterbinden. Wir haben großen Respekt vor dem Gegner, aber auch genügend Selbstvertrauen und brauchen uns nicht zu verstecken“, so Laßeur. „Das wird ein ganz schweres Spiel für uns“, sagt der Lobbericher Trainer Christopher Liedtke. „Gegen Geistenbeck war es nie einfach und sie lassen sich auch immer etwas Besonderes einfallen. Nach der Pause müssen wir wieder unseren Rhythmus finden. Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Tagesform entscheiden wird, aber auch das Torhüterduell kann den Ausschlag geben und da hat Geistenbeck mit Florian Nordmann ein echtes Pfund zu bieten.“