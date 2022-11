Talentförderung Ein besonderer Dienst für ihr Land

Patricia Müller wohnt in einer Einzelunterkunft und profitiert bereits in der Ausbildung von etlichen Gelegenheiten, ihr Können auf hochkarätigen Veranstaltungen zu präsentieren. So trat sie beispielsweise am 24. September unter den Augen der Verteidigungsministerin neben Stargästen wie den Bläck Fööss beim vierten „Musikfest der Bundeswehr“ im PSD Bank Dome in Düsseldorf vor knapp 14.000 Gästen als Solistin auf. „Das war sensationell, weil dort fast 800 Ausnahmetalente aus sieben Nationen auftrumpften – allesamt Militärmusiker und Artisten“, erinnert sie sich. Darüber hinaus könne sie, obwohl sie noch Studentin sei, bereits mit dem sinfonischen Blasorchester des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr auf jährliche Konzertreise gehen oder in Kammerkonzerten und Big-Band-Konzerten spielen. Und das alles, ohne sich finanzielle Sorgen machen zu müssen. Denn in der Laufbahn der Musikfeldwebel bezieht sie von Anfang an ein Gehalt, für das sie sich allerdings auch als Soldatin auf Zeit für zwölf Jahre verpflichten musste. Diese Verpflichtung stört sie indes nicht, „weil ich ohnehin Berufssoldatin werden und mein ganzes Leben lang als Militärmusikerin bei der Bundeswehr bleiben möchte“.