Faustkämpfer Mönchengladbach Am Ringerberg geht’s wieder um Siege

Wer sich aus seiner Leistungsklasse am Ringerberg durchsetzt, darf am Halbfinale der Kreismeisterschaft am 3. Dezember in Hilden teilnehmen. Das Finalturnier steigt am 10. Dezember in Neuss. Wer dort Kreismeister wird, ist für die Landesverbandsmeisterschaft qualifiziert. Die nächsten Leistungsstufen sind dann die NRW- und die Deutsche Meisterschaft.