Hehn-Kapitän Hentrup avanciert zum Torjäger Spitzname Lebensversicherung

„Fabian ist der Führungsspieler und das Aushängeschild der DJK. Auf und neben dem Platz ist er als Spieler unersetzlich für mich, seit fünf Jahren Kapitän und als Seniorenobmann. Er gibt mir Impulse, was die Mannschaft möchte“, lobt Müller Hentrup, mit dem er sich auch fast täglich austauscht. „Er ist ein zuverlässiger Mensch, der mit beiden Beinen im Leben steht“, sagt er weiter über seinen Allrounder. Obwohl der verletzungsanfällige Hentrup in der Vergangenheit häufig mehr Zeit bei Ärzten verbrachte als auf dem Platz, sieht der Steuerfachwirt optimistisch in die Zukunft. „Ich möchte so lange wie möglich Fußball spielen. Ich habe vor der Saison gesagt, wir wollen wieder im oberen Drittel die Saison beenden – also irgendwo zwischen Rang fünf und acht“, sagt Hentrup. Aktuell liegt Hehn auf Platz neun.