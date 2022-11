André Riesz vom TV Lobberich „Die weibliche Nachwuchsarbeit ist auf dem absteigenden Ast“

André Riesz Die Oberliga ist wirklich sehr ausgeglichen, wobei sich die ersten fünf Mannschaften in der Tabelle etwas abgesetzt haben. Dennoch kann jeder jeden schlagen – also auch die Mannschaften aus den unteren Tabellenbereichen die Teams aus den oberen Regionen. Der Favorit braucht nur einen schlechteren Tag zu haben und der Underdog wächst über sich hinaus – und schon ist die Überraschung vorhanden. Daher ist stets eine gewisse Vorsicht geboten. In der Vorbereitung haben wir zwei Testspiele gegen Regionalligisten ausgetragen, da sah ich persönlich nicht den wahnsinnig großen Unterschied. In den Ligen unter uns sieht es meines Erachtens bereits ganz anders aus. Der Sprung von der Verbands- in die Oberliga ist doch schon gewaltig größer, was ich auch an unserer zweiten Mannschaft sehen kann, die ja in der Verbandsliga aktiv ist.