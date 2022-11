Springturnier am Schloss Wickrath Isabell Leuchtenberg feiert mit ihrem Pferd Pokémon ersten L-Sieg

Ein hochklassiges Springturnier des RFV Liedberg und des Clubs der rheinischen Springreiter fand am Wochenende im Pferdesportzentrum am Schloss Wickrath statt. Isabell Leuchtenberg vom ZRFV Beltinghoven war voll des Lobes. „Es war hier auf diesem schönen Turnier mein erster L-Sieg mit meinem Pferd Pokémon. Es hat alles perfekt geklappt. Für mich war es ein optimaler Saisonabschluss“, sagt die 24-Jährige als Erste der zweiten Abteilung des L-Springens über Hindernisse von 1,15 Metern Höhe. Leuchtenberg führte sogar lange die Prüfung im Gesamtklassement an, wurde dann aber am Ende doch noch überholt.