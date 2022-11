Schwimmer der SG Mönchengladbach : Dirk Szymkowiak und Kalli Nottrodt bei den Masters erfolgreich

Kalli Nottrodt und Dirk Szymkowiak in Rostock. Foto: SG Mönchengladbach

Schwimmen Dirk Szymkowiak und Kalli Nottrodt von der SG Mönchengladbach haben bei den Deutschen Meisterschaften der Masters auf der Kurzbahn in Rostock abgeräumt. Zudem kam es für beide zu einem schönen Wiedersehen.

Obwohl Rostock ja touristisch einiges zu bieten hat, waren die Mönchengladbacher Schwimmer Dirk Szymkowiak (M60) und Kalli Nottrodt (M70) nicht als Touristen angereist, sondern wollten Medaillen gewinnen. Und bei den Deutschen Meisterschaften der Master auf der Kurzbahn holten sich die SG-Schwimmer gleich mehrere Titel in Rostock. Im ersten Rennen über 100-Meter-Rücken erreichte Szymkowiak mit 1:11,67 Minuten die Silbermedaille hinter dem Bremer Peter Wiese, der mit 1:09,25 Minuten auf den zweiten 50 Metern unaufhaltsam davongezogen war.

Besser lief es für Szymkowiak über die 50-Meter-Rücken, bei denen er mit 30,29 Sekunden seinen eigenen Deutschen Altersklassen-Rekord unterbot und sich die Goldmedaille holte. Über 50-Meter-Freistil gab es zusätzlich Bronze für Szymkowiak mit 27,58 Sekunden. Insbesondere für die 50-Meter-Schmetterling hatte er sich viel vorgenommen, doch am Ende gab es mit dem Herforder Michael Vahldieck einen schnelleren Konkurrenten, der ihn mit einer Zeit von 29,07 Sekunden um sieben Hundertstel Vorsprung auf Platz zwei verwies. Zwei Titel nahm Nottrodt mit aus Rostock heim. Über die 200-Meter-Freistil beendete er den Wettbewerb mit seiner Zeit von 2:30,72 Minuten letztendlich zwölf Sekunden vor dem Zweitplatzierten.

Über 100-Meter-Brust, die Nottrodt eigentlich nicht mehr trainiert, kam ihm seine Ausdauer und Stehvermögen zugute. Er belegte am Ende hinter dem amtierenden M70-Europameister Wolfgang Best Platz zwei in einer Zeit von 1:30,55 Minuten.