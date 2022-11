Ein 0:6-Debakel als Initialzündung Warum Kaldenkirchen in der A-Liga um den Aufstieg spielt

Die Hinrunde ist fast vorbei, Kaldenkirchen musste erst eine Niederlage hinnehmen und hat spätestens am vergangenen Wochenende bewiesen, dass man es auch mit den absoluten Top-Teams der Liga aufnehmen kann. Einen 2:4-Rückstand bei Tabellenführer TSV Krefeld-Bockum glich Kaldenkirchen in den Schlussminuten noch zum 4:4 aus. „Gegen so einen Gegner muss alles passen, das war bei uns so“, sagt Küppers.