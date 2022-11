Nach Verbot der „One Love“-Binde Duisburg hisst Regenbogenflagge vor deutschem WM-Spiel

Die Stadt Duisburg wird während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zu jedem Spiel der Deutschen Nationalmannschaft die Regenbogenflagge am Rathaus hissen. Das hat die Stadt am Mittwoch kurz vor dem Spiel der deutschen Mannschaft in ar-Rayyan bekanntgegeben. Deutschland spielt um 14 Uhr deutscher Zeit gegen die Mannschaft von Japan. Duisburg will mit der Regenbogenflagge ein sichtbares Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz setzen, heißt es.