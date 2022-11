Erster Spieltag der Winter-Medensaison : Derbysieg zum Auftakt für den GHTC gegen Viersen

Die zweite Mannschaft des Gladbacher HTC II setzte sich am Wochenende gegen den Viersener THC durch. Foto: Tom Ostermann

Tennis Zum Start der Winter-Medensaison setzt sich die zweite Herrenmannschaft des Gladbacher HTC deutlich gegen den Viersener THC durch. Auch der Odenkirchener TC startet mit einem Sieg in die neue Spielzeit.

Zum Auftakt der 1. Verbandsliga hat die zweite Herrenmannschaft des Gladbacher HTC einen deutlichen 5:1-Erfolg im Derby gegen den Viersener THC gefeiert. Zwar gewann der VHTC das Duell an Nummer eins mit Alwin Kleinen in zwei Sätzen gegen die Gladbacher Nummer eins, den Niederländer Maico Egbers, doch anschließend gingen die restlichen drei Einzelbegegnungen verloren. Auch die beiden Doppel gingen jeweils im Matchtiebreak an den GHTC. Beide Teams hatten im Vorfeld der Saison den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben.

Erfolgreich verlief auch der Saisonstart für die erste Herren-Mannschaft des GHTC in der Niederrheinliga: Bei Bayer Wuppertal gab es einen 4:2-Erfolg. Bereits nach den Einzelspielen lag Gladbach mit 3:1 vorne, den entscheidenden vierten Punkt zum Sieg holte das Duo Raphael Özelli und Finn Hopfe im Doppel.

Info Die Ergebnisse der Winter-Medensaison Niederrheinliga Herren Bayer Wuppertal - Gladbacher HTC 2:4 1. Verbandsliga Herren Gladbacher HTC 2 - Viersener THC 5:1 2. Verbandsliga Herren TK 78 Oberhausen - Odenkirchener TC Niederrheinliga Damen BS Düsseldorf - Gladbacher HTC 0:6 1. Verbandsliga Damen Kahlenberger HTC - Viersener THC 3:3 2. Verbandsliga Damen Gladbacher HTC II - TuB Bocholt 1 3:3 2. Verbandsliga Damen BW Issum - Odenkirchener TC 6:0

Die Damen des GHTC verbuchten zum Start der Niederrheinliga einen klaren 6:0-Erfolg gegen BS Düsseldorf. Nach den Einzelspielen lag der Niederrheinmeister der Vorsaison bereits mit 4:0 vorne, Düsseldorf trat daraufhin nicht mehr zu den Doppelpartien an und gab diese kampflos ab. Zu einem 3:3-Remis gegen TuB Bocholt kam die zweite Frauen-Mannschaft des GHTC zum Auftakt in der 2. Verbandsliga. Nach den vier Einzelspielen lagen die Gladbacher Damen bereits mit 1:3 zurück, ehe in den beiden Doppelpartien noch der Ausgleich erreicht wurde.

Ebenfalls ein Remis erreichten am ersten Spieltag die Damen des Viersener THC. In der 1. Verbandsliga hieß es für den Aufsteiger am Ende 3:3 gegen den Kahlenberger HTC. An Nummer vier setzte Viersen dabei die erst 14-jährige Theresa Bauer ein, die sich ihrer Gegnerin erst im Matchtiebreak geschlagen geben musste.

Einen Fehlstart legten hingegen die Damen des Odenkirchener TC hin: Am Ende hieß es 0:6 bei BW Issum – Odenkirchen gewann in dem Spiel keinen einzigen Satz. In der vergangenen Wintersaison konnten die Odenkirchenerinnen den Abstieg gerade noch so abwenden.

Besser lief es bei den Herren des Odenkirchener TC, die zum Auftakt der 2. Verbandsliga einen wichtigen 4:2-Sieg gegen TK 78 Oberhausen verbuchten.

(dbr)