Nachwuchsspieler im Fokus Wie der ASV Süchteln aus der Not eine Tugend macht

Drei Spiele sind in der Landesliga bis zum Jahresende noch zu absolvieren. Es geht nun auch darum, unter welchem Eindruck die Mannschaften in die lange Winterpause gehen. Eine hohe Bedeutung kommt daher dem Duell am Wochenende zwischen dem ASV Süchteln und dem 1. FC Mönchengladbach zu. Denn beide Teams brauchen dringend Punkte. Die Süchtelner – mit elf Zählern lediglich einen Punkt über dem Strich im Tabellenkeller – würden bei einem erfolgreichen Ausgang einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf gehen. Die Westender würden bei einem Sieg hingegen ihre Chance erhalten, sich noch einmal an die Nichtabstiegsplätze heranzuspielen. Denn mit sieben Punkten Rückstand auf den ASV ist das rettende Ufer aktuell in weiter Ferne.