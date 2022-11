Vor der DM in zwei Wochen : LAZ Mönchengladbach räumt bei Cross-Meisterschaft ab

Christina Lehnen gewann die Meisterschaft über 3,3 KIlometer. Foto: LAZ Mönchengladbach Foto: LAZ Mönchengladbach

Leichtathletik Bei den Cross-Wettkämpfen in Neunkirchen-Seelscheid holt das LAZ Mönchengladbach vier Titel. Damit stimmt die Form kurz vor der Deutschen Meisterschaft in zwei Wochen. Bei den Wettkämpfen konnten noch weitere Athleten der Region glänzen.

Von Paul Offermanns

Zwei Wochen vor den Deutschen Cross-Meisterschaften in Löningen haben sich die Athleten aus der Region in beeindruckender Form gezeigt. In Neunkirchen-Seelscheid erreichte alleine das LAZ Mönchengladbach vier Titel sowie drei zusätzliche Bronzemedaillen, die LG Mönchengladbach holte jeweils einmal Gold und Bronze. Für den OSC Waldniel gab es Silber im Einzel und im Team sowie einmal Bronze. Von der LAZ Mönchengladbach sicherte sich unter anderem Christina Lehnen die Meisterschaft über die Strecke von 3,3 Kilometern mit vier Anstiegen. Ihre Zeit: 11:32 Minute. Lehnen legte somit zugleich den Grundstein für den Mannschaftssieg in der weiblichen Jugend U20.

Neben Lehnen erreichte Romy Winzen für das LAZ Platz drei und zeigte in 11:54 Minuten ebenfalls ein starkes Rennen. Das Mannschaftstrio komplettierte Sophie Kellermann. Sie belegte in einer Zeit von 12:17 Minuten den fünften Platz. Mit neun Punkten lag das LAZ-Trio in der Mannschaftswertung dann souverän vor der LG Stolberg mit 20 Punkten. Das Team ist damit bestens auf die in zwei Wochen in Löningen stattfindende Cross-DM vorbereitet. Lehnen und Kellermann verlassen das LAZ allerdings zum Jahresende studienbedingt Richtung Münster.

Aufsteigende Form zeigte in der U20-Jugend Maja Metternich, die nach langer Verletzungs- und Krankheitspause das Ziel als Neunte in einer Zeit von 13:27 Minuten erreichte. Im gleichen Rennen gewann Claudia Schmitz mit einer guten Renneinteilung den Titel bei den über 50-Jährigen. Ihre Zeit: 13:51 Minuten.

Ebenfalls siegreich für das LAZ war David Rajter über die 5,8 Kilometer lange Crossdistanz der Jugend U20. Er ging das Rennen zunächst defensiv an und wollte auf der anspruchsvollen Strecke das Tempo nicht überreizen. Rajter schloss zur Konkurrenz auf und setzte sich dann mit Guianluca Mirizzi (Tus Köln) von den übrigen Konkurrenten ab. An der längeren Steigung auf der Runde zeigte Rajter seine Stärke und nahm dem Kölner dort immer wieder ein paar Meter ab, die dieser anschließend wieder schloss. Die Entscheidung fiel am letzten scharfen Anstieg rund 600 Meter vor dem Ziel: Rajter mobilisierte alle Kräfte, sprintete den Berg hinauf und baute auf der winkeligen Rasenrunde Richtung Ziel seinen Vorsprung weiter aus. Am Ende überquerte er als neuer Nordrheinmeister in 20:19 Minuten den Zielstrich.

Ihre erste Medaille auf Nordrheinebene holte die 14-jährige Janne Winzen in der U15-Kategorie. Über die Strecke von 1,9 Kilometer kämpfte sie sich nach zurückhaltendem Start an die Spitzengruppe heran und behauptete sich mit einer Zeit von 7:36 Minuten gegen ältere Konkurrenten. Im Rahmenprogramm sicherte sich zuvor bereits ihr Bruder Lian Winzen auf der 1,3-Kilometer-Strecke in 4:08 Minuten den Bronzeplatz.