Oberligist gastiert beim MSV Düsseldorf Union Nettetal kommt mit Rückenwind aus der Pause

Der Star im Team der Hausherren ist zweifelsohne Assani Lukimya, der in der 1. Bundesliga einst für den SV Werder Bremen und Hansa Rostock auflief. Außerdem stand der routinierte Abwehrspieler zwei Spielzeiten für Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga unter Vertrag. Seine letzte Profistation war der KFC Uerdingen in der Dritten Liga. Mit seinen 36 Jahren hat er 269 Spiele in den obersten drei deutschen Profiligen absolviert und ist der unangefochtene Führungsspieler des MSV Düsseldorf.