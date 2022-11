“Uns gilt es zu schlagen“ Gladbacher HTC will in der Halle erneut oben mitspielen

In der Vorsaison legte der GHTC die perfekte Hallenhinrunde hin: sechs Siege aus sechs Spielen. Da aus den restlichen vier Partien allerdings nur noch ein Dreier heraussprang, verpasste der GHTC dennoch den Aufstieg in die 1. Bundesliga. „Extrem bitter“ nannte Trainer Jan Klatt damals das Ende der Hallensaison. In der neuen Saison will er mit seinem Team erneut oben mitspielen – insbesondere nach der guten Hinrunde zuletzt auf dem Feld; Gladbach steht mit 22 Punkten an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga Nord. „Unsere Feldsaison war richtig gut, wir gehen mit breiter Brust in die Halle“, sagt Klatt, der ebenso weiß: „Für viele Mannschaften gehören wir zu den Favoriten, uns gilt es zu schlagen.“ Immerhin zwei Teams nannten den GHTC in der Saisonvorschau im „Hockey Magazin“ als Aufstiegstipp.