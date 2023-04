Aufstiegskampf in der A-Liga Odenkirchen und Red Stars souverän, Türkiyemspor tut sich schwer

Die Aufstiegskandidaten haben sich am Wochenende allesamt keine Blöße gegeben. Bereits am Samstag legte die SpVg Odenkirchen mit einem 5:1-Sieg gegen Viktoria Rheydt vor, bei der die Mannschaft von Simon Sommer insbesondere mit Effektivität vor dem Tor überzeugte. Tobias Kamper brachte Odenkirchen in der 14. Minute mit 1:0 in Führung und legte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Mark Philipp Günter (16. Minute) seinen zweiten Treffer zum 2:1 in der 28. Minute nach. Tahsin Kalaf traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 3:1, weitere Treffer fielen durch Tiago Simoes Correia (50.) und Evgenij Pogorelov (85.).