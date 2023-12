Fußball-Bezirksliga Red Stars feiern, Waldniel hadert

„Wir machen zu viele individuelle Fehler und laden den Gegner zum Tore schießen ein. Dass ein Gegner wie die Red Stars das natürlich dankend annimmt, ist klar. Auch wenn wir den schnellen Anschluss vor der Pause erzielen, sind wir nachher zu schlampig in unseren Offensivaktionen. Am Ende stehen wir wieder mit leeren Händen da“, sagte Trostel. Für sein Team war es die dritte Niederlage in Serie, in der Tabelle rutscht Waldniel auf Platz 14 ab.