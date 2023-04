Deutlicher Heimsieg für Nettetal Eindrucksvoll raus aus der Abstiegszone

Einen kleinen Knick bekam die Partie, als Düsseldorfs Maxwell Bimpek in der 20. Minute per Kopfball auf 1:2 verkürzte. Zwar hatten die Nettetaler durch Justin Coenen (25.) und Falter (31.) weitere Großchancen, doch die Gäste kamen fortan besser ins Spiel und konnten so kleinere Akzente in der Offensive setzten. Doch als Falter (36.) sich im Strafraum gegen gleich drei Gegenspieler durchsetzte und mit seinem dritten Treffer zum 3:1 den alten Abstand wiederherstellte, war die Druckphase des Gegners auch schon wieder vorbei.