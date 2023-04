Vom Stadtsportverband initiiert Das steckt hinter der Nettetaler Mehrkampfmeisterschaft

Zum Organisationsteam gehören neben dem VfL Hinsbeck auch der SC Union Nettetal, TV Breyell und der Golfclub Haus Bey. „Es ist erstaunlich, wie breit der Nettetaler Sport aufgestellt ist“, sagt Isabel Otto-Duck, Geschäftsführerin vom Golfsclub Haus Bey und fügt an: „Der Spaßfaktor steht dabei im Vordergrund und wir wollen das Zusammengehörigkeitsgefühl nach vorn bringen.“ Der Gewinner in jeder Disziplin bekommt 100 Punkte, die Sieger des Mehrkampfes am Ende einen großen Pokal.