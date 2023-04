Auswärtssieg bei TuS Wickrath Dreierpack von Bohnen beschert Lürrip drei Punkte

Besser hätte die Woche für Lürrips Trainer Dario Cancian nicht laufen können: Am Dienstag wurde Cancian zum ersten Mal Vater, am Freitag setzte seine Mannschaft dann ihren aktuell guten Lauf in der Bezirksliga fort: Es gab einen 3:2-Erfolg bei TuS Wickrath – das inzwischen vierte ungeschlagene Spiel in Serie für Lürrip, wodurch die zarten Hoffnungen auf den Klassenerhalt weiter genährt werden.