Pokalfinale im Handballkreis Krefeld-Grenzland Die Vorfreude auf das hochkarätige Final Four ist groß

Am Sonntag steht das Final-Four des Handball-Kreises Krefeld-Grenzland bei den Männern und den Frauen an. Ausgetragen wird dieser Pokal-Wettbewerb in der Sporthalle Reepenweg in Krefeld-Hüls. Besonderheiten betreffen dabei die Spielzeiten: Während das Finale wie üblich über 2x30 Minuten gespielt wird, reduziert sich die Spielzeit in den Halbfinalpartien auf 2x20 Minuten, mit einer Pause von fünf Minuten.