Emotionaler Saisonhöhepunkt Verabschiedung der altgedienten Kämpferinnen beim 1. JC Mönchengladbach

Reunion. Abschiedstournee. So wie Erik Goertz im Vorfeld über die Bundesliga-Saison des 1. JC Mönchengladbach sprach, klang es, als würde sich eine ehemalige Band noch einmal für ein paar Gigs zusammenfinden. Und im Grunde ist diese Saison genau das. 18 Jahre am Stück gingen die Judo-Frauen des 1. JC bis zum Rückzug 2018 in der 1. Bundesliga an den Start, für die Rückkehr in die höchste deutsche Klasse in diesem Jahr trommelte der Mönchengladbacher Verein viele ehemalige Athletinnen zusammen, um ihre letzte Saison als aktive Kämpferinnen beim Herzensverein absolvieren zu können.