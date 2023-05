Umfrage unter den Kreisliga-Trainern Wer ist der Aufstiegsfavorit in der Kreisliga A?

Marcel Fachinger (Trainer Fortuna Mönchengladbach)

Wer sind die Aufstiegsfavoriten? „Als Favoriten für den Aufstieg sehe ich erst einmal Mannschaften wie die Sportfreunde Neersbroich und die Red Stars. Neersbroich ist ein eingespieltes und eingeschworenes Team und eine junge Mannschaft mit ein paar erfahrenen Spielern, die sich in den vergangenen Jahren oben etabliert hat. Die Red Stars treten als Verbund auf und spielen körperlich robust. Besonders zu Hause sind sie sehr präsent und haben die vergangenen Spielzeiten stets oben mitgespielt. Welche Rolle Odenkirchen und der RSV in diesem Jahr spielen, bleibt für mich spannend abzuwarten.“

Wo landet die Fortuna? „Wir sind auch in diesem Jahr eine sehr junge Mannschaft, die mit vielen Spielern aus der eigenen Jugend bestückt ist. Bereits in der vergangenen Saison hat die Mannschaft gezeigt, dass sie phasenweise guten und erfolgreichen Fußball spielen kann. Das gilt es zu festigen und auszubauen. Ruft die Mannschaft ihre Qualität konstant ab, sehe ich uns in der oberen Tabellenhälfte mitspielen.“

Wie schätzen Sie das Niveau der Liga ein? „Ich glaube, dieses Jahr werden viele Mannschaften noch deutlicher auf Augenhöhe agieren und um den Aufstieg mitspielen. Mit Odenkirchen und dem Rheydter SV hat man gleich zwei absolute Traditionsvereine in der Liga, bei denen abzuwarten ist, wie schnell sie sich in der Liga etablieren können.“