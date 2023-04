Union Nettetal im Abstiesgkampf Mit Rückenwind in die Wochen der Wahrheit

„Wir haben zum entscheidenden Zeitpunkt der Saison wieder in die Spur gefunden und haben es selbst in der Hand, über den Strich zu rutschen. Dieser Chance sind wir uns bewusst. Gleichzeitig wollen wir gegen TuRu Düsseldorf daran anknüpfen, was wir in den letzten vier Spielen gut gemacht haben“, sagt Trainer Andreas Schwan. „Wir müssen genau diese Bereitschaft, Körperlichkeit und mannschaftliche Geschlossenheit gepaart mit einer gewissen Spielfreude an den Tag legen.“