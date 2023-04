Neues Trainerteam, Fokus auf den Nachwuchs So stellt sich Teutonia Kleinenbroich neu für die Zukunft auf

„Wir gehören in die Kreisliga, das ist ganz klar. Wir sind ein kleiner Verein ohne viel Geld, der sich trotz des Höhenflugs bis in die Landesliga nicht in den höheren Ligen halten kann“, sagt Ulli Stumpen, kürzlich wiedergewählter 1. Vorsitzender von Teutonia. Der erneute Abstieg bringt jedoch auch einen Umbruch im Kader mit sich. Stürmer Dominik Klouth, der aus der eigenen Jugend kommt und bis auf einen Abstecher zum 1. FC Viersen immer für die Teutonen aufgelaufen ist, hat sich zum Beispiel zu einem Abschied durchgerungen. In der kommenden Saison wird der Torjäger für die Holzheimer SG in der Landesliga auflaufen.