Fußball-Hallenmeisterschaft in den Startlöchern Das sind die Favoriten bei den A- und B-Junioren

Nach dem Rückzug der B-Junioren (U17) von Wickrathhahn treten ab dem 18. Dezember nur noch 15 Mannschaften in vier Gruppen in dieser Altersklasse an. Giesenkirchen in Gruppe 1, der PSV in Gruppe 2, Hardt in Gruppe 3 und der 1.FC in Gruppe 4 sind aufgrund ihrer höchsten Einstufung Sonderliga natürlich die Favoriten. Alle vier haben auch Teams in der Leistungsklasse, wobei die DJK/VfL und Hardt sogar in der Kreisklasse ein drittes Team stellen. Wer den Favoriten in die Endrunde folgt, ist schwer vorauszusehen, RSV, Wickrath, Fortuna, Lürrip und die Red Stars könnten es machen, wobei Überraschungen möglich sind.