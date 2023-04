Peter Daners wechselt den Verein Raus in Holt und zurück zur alten Liebe

Ab Frühjahr nehmen die Zukunftsplanungen bei den Fußballvereinen in der Regel konkretere Formen an, was nicht selten personelle Veränderungen mit sich bringt. Zumeist gehen solche Entscheidungen von den Vereinen aus, ab und an aber auch vom Übungsleiter selbst – zuletzt geschehen beim SV Schelsen oder Viktoria Rheydt, bei denen Frank Wachmeister und Florian Wittkopf ihre Rücktritte für das Saisonende angekündigt haben. Peter Daners traf eine ähnliche Entscheidung bei Grün-Weiß Holt, wobei sich in diesem Fall beides vermischt, da der Verein letztendlich doch das letzte Wort behielt und den Trainer vorzeitig vor die Tür setzte. Denn Daners Zukunftsplanung brachte eine gewisse Brisanz mit in den aktuellen Abstiegskampf der A-Liga: Ab Sommer kehrt er als Trainer zu seinem Heimatverein SC Hardt zurück.