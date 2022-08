Vorbereitungsturnier des FV Mönchengladbach : Sittard gewinnt Blitzturnier am Campuspark

Fußball Erstmals richtet der FV Mönchengladbach ein Vorbereitungsturnier aus. Den Pokal holt sich Fortuna Sittard aus den Niederlanden. Der FV muss sich am Ende aber nur knapp dem Erstligisten geschlagen geben.

Gespielt wurde jeweils 45 Minute, alle drei Turnierteilnehmer mussten einmal gegeneinander spielen. Das Auftaktspiel des Turniers hatte die Mannschaft von Trainer Marco Ketelaer zuvor mit 2:0 gegen Alemannia Aachen gewonnen. Unnötige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung brachten die Angriffsbemühungen des FV zunächst ins Stocken. Ein langgezogener Pass von der eigenen Strafraumgrenze durch Monique Resech in den Lauf von Kyra Densing sorgte dann jedoch für den 1:0-Führungstreffer: Densing nahm den Ball an, guckte einmal kurz hoch und sah am zweiten Pfosten die besser positionierte Patti Sous, die den Ball sicher in den Maschen unterbrachte. Wenig später war es Densing selbst, die das 2:0 erzielte. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten war der Sieg gegen Aachen letztendlich hochverdient für den FV.