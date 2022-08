Zusammenfassung A-Liga : RSV dreht Spiel mit sechs Toren in einer Halbzeit

Am Mittwochabend spielte der Rheydter SV gegen den VfR Korschenbroich. Foto: Fupa

Fußball-Kreisliga A Am 2. Spieltag der Kreisliga A feiert der Rheydter SV ein bemerkenswertes Comeback gegen den VfR Korschenbroich. Erste Saisonsiege sammeln derweil Odenkirchen und Aufsteiger Schelsen ein – in dessen Spiel es jedoch vier Platzverweise gibt.

(dbr) Am Mittwochabend lief der Rheydter SV Gefahr, bereits am 2. Spieltag den ersten Dämpfer der Saison hinnehmen zu müssen – 1:3 lag das Team von Trainer Michael von Amelen zur Pause gegen den VfB Korschenbroich zurück. Dass am Ende dennoch der zweite Saisonsieg heraussprang, lag insbesondere an Marvin Müller: Bereits in der ersten Halbzeit traf der Stürmer zum zwischenzeitlichen 1:2, nach der Pause steuerte er vier weitere Treffer (55., 65., 82. und 88. Minute) bei – außerdem trafen noch Magnus Lambertz (62.) und Pascal Schmitz (68.), sodass am Ende ein 7:3-Erfolg stand.

In der Tabelle steht der RSV mit zwei Siegen auf Platz zwei, punktgleich hinter Tabellenführer Türkiyemspor, das RW Venn am Mittwoch deutlich 5:1 besiegte. Dabei lag Venn zunächst mit 1:0 durch Justin John (4.) vorne und Türkiyemspor spielte nach einer Roten Karte für Kemal Canbolat früh in Unterzahl. Dennoch siegte die Mannschaft von Ufuk Isik nach Toren von Asim Göksu (26.), Swen Wilms (43.), Ali Saglin (49.), Metehan Baris Bay (60.) und Mohamed Hussein (71.). Ebenfalls mit sechs Punkten in die Saison gestartet sind die Red Stars (4:2 gegen Aufsteiger GW Holt), Viktoria Rheydt (2:1 in Rheindahlen) sowie der Polizei SV (2:1 bei Fortuna).

Den ersten Saisonsieg verbuchte derweil Bezirksliga-Absteiger Odenkirchen, das einen 2:0-Erfolg bei der Reserve des 1. FC Viersen feierte. Lutz Soggeberg (37.) und Simon Sommer per Elfmeter (72.) erzielten die Tore für Odenkirchen. Auch der SV Schelsen feierte den ersten Sieg in der A-Liga: Im Duell der Aufsteiger gab es einen 2:1-Erfolg gegen Concordia Viersen. Bemerkenswert: Im Spiel verteilte der Schiedsrichter vier Platzverweise, drei für Schelsen, einen für Viersen. Der Siegtreffer für Schelsen fiel durch Lucas Jansen in der 87. Minute. Die DJK Hehn und die Sportfreunde Neersbroich trennten sich 1:1, der SC Hardt hatte spielfrei. Am Wochenende folgt bereits der 3. Spieltag der Saison.

(dbr)