Vorbereitungsturnier im Campuspark : EM-Teilnehmerinnen zu Gast beim FV Mönchengladbach

Fußball Am Sonntag richtet der FV Mönchengladbach ein Blitzturnier im Campuspark aus. Dabei ist das Spitzenteam Fortuna Sittard aus den Niederlanden und Alemannia Aachen.

Es ist eine Premiere für den FV Mönchengladbach: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte richtet der 2020 gegründete Klub ein Turnier aus. Am Sonntag, 14. August, treffen der FV, Alemannia Aachen und Fortuna Sittard aus den Niederlanden für ein Blitzturnier im Campuspark aufeinander.

Mit Sittard hat der FV ein Spitzenteam für sein Event gewinnen können: Die Mannschaft spielt in der erstklassigen Ehrendivision und reist mit den belgischen EM-Teilnehmerinnen Diede Lemey, Feli Delacauw und Tessa Wullaert nach Mönchengladbach – Letztere führte Belgien sogar als Kapitänin bis ins Viertelfinale der EM in England . Die Ex-Borussen Sam Peeters, Amber van Heeswijk und Imke Kessels gehören ebenfalls zur Mannschaft.

Der Kontakt zur Fortuna kam über mehrere Ecken zustande. Zunächst über die ehemalige niederländische Nationalspielerin Annemieke Kiesel, die einst unter dem heutigen FV-Trainer Marco Ketelaer beim FCR Duisburg trainierte. Bei ihr fragte der Trainer der Fortuna nach Testspielgegnerinnen aus Deutschland, Kiesel wiederum nahm dann Kontakt zu Barbara Müller auf, die neue Co-Trainerin des FV. „Wir haben dann mehrere Gespräche geführt und Sittard war dann so angetan, dass wir gleich ein weiteres Testspiel vereinbart haben“, sagt FV-Trainer Ketelaer. Dieses findet am 20. August in Neederwert-Eind in den Niederlanden statt.