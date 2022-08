Viele Absagen beim Vorbereitungsturnier : Wassenberg-Orsbeck gewinnt den Mühlencup

Fußball Etliche Absagen bringen die diesjährige Austragung des Wegberger Mühlencups durcheinander. Finalteilnehmer Rhenania Immendorf war eigentlich schon in der Vorrunde raus.

Der 1. FC Wassenberg-Orsbeck hat sich beim diesjährigen „Wegberger Mühlencup“ den Turniersieg gesichert. Das Endspiel gewann der B-Ligist gegen Rhenania Immendorf mit 3:1. In der Vorrunde waren beide Mannschaften schon mal aufeinander getroffen, trennten sich da in der Spielzeit von nur 45 Minuten 0:0. Eigentlich war die Rhenania nach der 0:2-Vorrundenniederlage gegen die SG Baal-Doveren damit schon ausgeschieden. Weil an diesem Finalwochenende aber eine Reihe von Teams ihre weitere Turnierteilnahme abgesagt hatten, zog B-Ligist Immendorf sogar kampflos ins Endspiel, weil Halbfinalgegner VfR Unterbruch ebenfalls kurzfristig absagte.

Gruppenphase findet an diesem Wochenende statt : Der Mühlencup beim SC Wegberg startet am Freitagabend

Obwohl beim Veranstalter ob der vielen kurzfristigen Absagen der Frust groß war, freute man sich vor allem über die rege Teilnahme beim „Elfmeterschießen-Turnier“ am Freitagabend. Gleich zehn Teams gingen an den Start. Am treffsichersten erwiesen sich da die „Holter Jungs“ aus Mönchengladbach. Platz zwei ging an die „SCW-Legionäre“. Die dabei insgesamt ausgelobten 300 Euro Preisgeld wurden spontan gespendet und der Jugendabteilung des SC Wegberg übergeben. Darüber freute sich natürlich besonders Cheforganisator Marc Baltes, der feststellt: „Das Ehrenamt lohnt sich, trotz aller Widrigkeiten.“