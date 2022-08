Tennis-Medensaison​: Beim Odenkirchener TC läuft es „überraschend“ gut​

Tennis-MedenSaison Die Damen 60 des Odenkrichener TC feiern den Klassenerhalt in der Niederrheinliga – trotz schlechter Vorzeichen. Die erste Damenmannschaft spielt um den Aufstieg in die 1. Verbandsliga.

(dbr) Sie sei selbst überrascht von dem Ergebnis, sagt Mannschaftsführerin Claudia Padberg – Platz drei für den Odenkirchener TC in der Niederrheinliga Damen 60, damit hatte keiner im Verein gerechnet. Denn die Vorzeichen waren andere gewesen: Eine Stammspielerin war vor Saisonbeginn ausgefallen, eine „wertvolle Punktekraft“, wie Padberg sagt; dazu holte die Damenmannschaft in der Vorsaison keinen einzigen Sieg.

In dieser Saison lief es jedoch besser. „Wir haben gemerkt, dass wir ganz gut mithalten können und haben relativ gute Spiele gehabt. Am Ende sind wir sicher dringeblieben“, sagt Padberg. Die Schlussbilanz: Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Und das, obwohl die Odenkirchener Damen in ihrer Leistungsklasse gegenüber ihren Gegnerinnen zumeist schlechter eingestuft waren. „Da haben wir uns unerwartet gut geschlagen“, sagt Padberg. Das Ü60-Damenteam des Odenkirchener TC geht damit kommende Saison in ihre vierte Spielzeit in der Niederrheinliga, der Kern der Mannschaft bestehe seit mehr als 15 Jahren, sagt Padberg.