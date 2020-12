Fußball in Mönchengladbach und Viersen : Diese Amateurklubs haben treffsichere Einwechselspieler

Treffsicherer Joker: Viersens Justin Butterweck. Foto: Daniel Bender/Fupa

Fußball In der laufenden Spielzeit haben schon einige Trainer von der Ober- bis zur Bezirksliga ein glückliches Händchen bei ihren Einwechslungen bewiesen.

Von Horst Höckendorf

Es gibt verschiedene Gründe für einen Trainer, Spielerwechsel während einer Partie vorzunehmen. Sei es, einen verletzten Spieler zu ersetzen, einen Rückstand zumindest zu egalisieren oder eine Führung über die restliche Spielzeit zu retten. Aber welcher Übungsleiter in den gehobeneren Amateurklassen in Mönchengladbach, Viersen und dem Grenzland hatte das glücklichste Händchen mit seinen Wechseln?

In der Oberliga sind mit dem 1. FC Mönchengladbach und Union Nettetal zwei Vertreter aus der Region aktiv. Der Tabellenletzte aus dem Westend hat mittlerweile fast genauso viele Trainer (drei), wie es Wechsel pro Partie gab (35 in zehn Spielen). Doch genauso wenig wie die Trainerwechsel – von Alexi Triantafillidis über Stefan Laucke bis zu Dony Karaca – sich bisher positiv niederschlugen, so haben die Einwechslungen auch nichts gebracht. Kein FC-Joker hat einen Torerfolg verbuchen können. Nettetal hat ein Spiel mehr absolviert als der FC. 37-mal wechselte Trainer Andreas Schwan. Zumindest traf mit Magnus Michael Abels ein Einwechselspieler und sicherte dem Team beim 3:3 beim TVD Velbert einen Zähler.

Die Hälfte der sechs Landesliga-Teams kann sich glücklich schätzen, treffsichere Einwechselspieler zu haben. So wechselte Viersens Kemal Kuc in den bisher acht absolvierten Spielen insgesamt 25-mal das Personal. Drei Jokertore erzielten die Spieler des 1. FC und waren für sechs Zähler mitverantwortlich. Justin Butterweck markierte zwei Tore nach seinen Einwechslungen und brauchte in Reusrath gerade mal vier Minuten, um mit dem Führungstreffer den 3:2-Sieg einzuleiten. Der ASV Süchteln kam auf bisher zwei Tore durch eingewechselte Spieler. Das Team von Coach Fabian Wiegers holte dadurch einen Punkt mehr. Giesenkirchen erzielte einen Treffer, der aber zum Sieg reichte. Bisher leer gingen Kleinenbroich, Amern und Jüchen aus. Das soll aber nicht heißen, dass die zweite Garnitur bei diesen Mannschaften nicht passt.