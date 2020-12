Leichtathletik : Die schnellen Zwillingspaare vom OSC Waldniel

Leichtathletik Die Familie Zwarg ist gleich mit zwei Zwillingen im OSC aktiv. Und sie alle sind Läufer. Vor allem das ältere Paar hat schon einige Erfolge vorzuweisen.

Die Erfolge der älteren Zwillinge können sich sehen lassen. Jan schaffte mit Henry Krumm und Fabio Faulhaber bei den Deutschen Crosslauf-Meisterschaften im letzten Jahr den sechsten Platz in der Teamwertung. Tom lief mit Henry Krumm und Fabio Faulhaber in der 1000-Meter-Staffel 8:03,46 Minuten und belegte den 13. Platz in der Bestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Dazu zeigten sie tolle Leistungen als Sololäufer. Jan und Tom stehen im ersten Jahr im Studium in Köln und in Düsseldorf. Ihre jüngeren Zwillingsgeschwister Chris und Hannah besuchen die zehnte Klasse. „Wir versuchen dabei, Freizeit, Studium und Schule unter einen Hut zu bekommen, was nicht immer einfach ist“, sagen die beiden Zwillingspaare übereinstimmend.