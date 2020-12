Darts-WM 2021 : Warten auf das perfekte Spiel

London Seit fünf Jahren hat es kein Spieler mehr geschafft, bei einer Weltmeisterschaft einen Neun-Darter zu werfen. Die Fans feiern dem magischen Moment entgegen – wenn auch nur vor den TV-Geräten.

Es sieht so einfach aus. Wenn die Profis ans Oche treten, sich bereit machen zum Wurf, anvisieren, ausholen, werfen, und der Dart genau dort landet, wo sie es wollen, bleibt dem Laien und Hobbyspieler oftmals nur ungläubiges Kopfschütteln. Denn nur wer selbst einmal die Pfeile in der Hand hatte und auf das Bord geworfen hat, kann einordnen, wie schwer es ist, und weiß die Leistung zu schätzen.

Die meisten Turniere werden im klassischen „Double-Out-Modus” von 501 gespielt. Das bedeutet, wer als erster die 501 Punkte mit einem Wurf auf eines der Doppelfelder beendet, gewinnt den Durchgang. Dazu benötigen die Spieler nach Adam Riese mindestens neun Würfe. 71 Wege gibt es, dieses Kunststück zu vollbringen. Ein Leg mit neun Darts zu beenden, ist das Ziel eines jeden Spielers. Es ist das perfekte Spiel. Und es ist der Traum eines jeden Fans, diese Seltenheit live mitzuerleben. Und auch wenn die Fans bei dieser WM nicht in der Halle mit dabei sein können, so fiebern sie doch vor den TV-Geräten mit, wenn neben dem Spielstand die schwarze neun auf gelbem Grund aufleuchtet, was bedeutet, dass der „Neuner” noch möglich ist.