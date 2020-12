Trabrennen : Großer Preis als wichtiges Signal

Den entscheidenden Schritt voraus: Kiss Me Bo mit Robbin Bot siegte 2019 beim Großen Preis der Stadt Mönchengladbach auf der Trabrennbahn an der Niersbrücke. Foto: Fotoagentur Sabine Sexauer

Trabrennen Am Sonntag veranstaltet der Trabrennverein Mönchengladbach an der Niersbrücke seinen wichtigsten Renntag des Jahres – nur ohne Zuschauer. Für den Ausrichter gibt es gute Gründe, den Traditionswettbewerb nicht ausfallen zu lassen.

Elmar Eßer und sein Team vom Trabrennverein Mönchengladbach haben die Möglichkeiten, die ihnen der Terminkalender bot, komplett ausgereizt. „Wir wollten den Großen Preis der Stadt Mönchengladbach, der in der Regel im Juli stattfindet, natürlich mit Zuschauern austragen. Weil die Pandemie das nicht zulässt, haben wir die Terminierung in diesem Jahr immer weiter gezogen. Doch jetzt gibt es nichts mehr zu ziehen“, sagt der Vereinsvorsitzende. Somit wird das Traditionsrennen auf der Rennbahn an der Niersbrücke am kommenden Sonntag ohne Live-Publikum über die Bühne gehen.